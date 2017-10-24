Президент "Лацио" посетит синагогу из-за антисемитских оскорблений со стороны фанатов

Президент "Лацио" Клаудио Лотито сегодня посетит синагогу после антисемитских оскорблений со стороны фанатов. Фанаты римского клуба после матча 9-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" оставили на трибуне болельщиков "Ромы" антисемитские граффити. Напомним, ранее фанатская трибуна "Лацио" на Олимпийском стадионе была ранее закрыта из-за расистских песен.

– В 12 часов делегация "Лацио", в которую также войдет президент Лотито, совершит возложение цветочного венка в синагогу в Риме, чтобы вспомнить всех жертв антисемитизма, – цитирует Football Italia представителя клуба Артуро Диаконале. – Позиция "Лацио" ясна – мы осуждаем все ущемления. Мне кажется, что некоторые люди хотят навредить клубу.