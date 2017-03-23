Президент "Кротоне" ушел в отставку после 25 лет во главе клуба

Президент "Кротоне" Раффаэле Вренна принял решение покинуть свой пост, сообщает пресс-служба клуба. Он с 1992 года руководил клубом и в сезоне-2015/16 добился исторического достижения, выхода в серию А.

- Я оставляю "Кротоне" после 25 лет с большой печалью, - отметил Вренна. - С этой командой я пережил невероятные сезоны и совершил подвиг, который останется навсегда в истории футбола, и не только Кротоне, но и всего итальянского футбола. Наш выход в серию А сравним с победой "Лестера" в чемпионате Англии. Кротоне - маленький город с большим сердцем. Хотел бы поблагодарить всех людей, которые работали со мной на протяжении многих лет, способствуя успеху. После ухода из "Кротоне" я продолжу свою предпринимательскую деятельность в области окружающей среды и энергетики.