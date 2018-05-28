Президент "Интера": "Отступные за Икарди могут составить 400 миллионов евро"

Президент "Интера" Эрик Тохир заявил, что сумма отступных за форварда "нерадзурри" будет зависеть от клуба, который захочет его приобрести. По данным ряда итальянских СМИ, на 25-летнего аргентинца претендуют "Челси" и "Реал".

– Отступные для иностранных клубов составят 110 миллионов евро, – сказал Тохир в интервью Top Skor. – Для итальянских команд он будет стоить гораздо больше: "Интер" может попросить 200, 300 или 400 миллионов евро.

В минувшем сезоне Икарди провел 39 матчей во всех турнирах и забил 29 голов.