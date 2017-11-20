Президент Федерации футбола Италии не собирается подавать в отставку

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо заявил, что не собирается покидать свой пост несмотря на невыход сборной Италии на чемпионат мира-2018. Напомним, ранее главный тренер итальянцев Джампьеро Вентура​ был отправлен в отставку.

- Я хорошо все обдумал и собираюсь продолжать свою работу над проектом, который не воплощается только в плане результатов, - цитирует Football Italia Тавеккьо. - Но кто ввел видеоповторы в Италии раньше всех? Благодаря кому у нас четыре клуба в Лиге чемпионов? Благодаря мне. Не буду подавать в отставку!