Президент "Дженоа": "Во вторник обсудим трансфер Перина с руководством "Ювентуса"

Президент "Дженоа" Энрико Прециози подтвердил, что клуб ведет переговоры по трансферу голкипера Маттиа Перина в "Ювентус". Он также отметил, что договоренность по сумме трансфера 25-летнего итальянца пока не достигнута.

– Мы пока не договорились о цене, – приводит calciomercato слова Прециози. – Во вторник я встречаюсь с представителями "Ювентуса", посмотрим, что произойдет. Если мы не достигнем соглашения, то Перин останется в "Дженоа".

В минувшем сезоне голкипер провел 38 игр в составе генуэзского клуба, пропустив 43 мяча.