Президент "Беневенто": "Наша команда последняя в таблице из-за ведьм"

Президент "Беневенто" Оресте Вигорито уверен, что его клуб сохранит прописку в серии А. По его словам, команда находится на последнем месте в таблице из-за ведьм (на логотипе клуба изображена ведьма. - Прим. "СЭ").
- Вина лежит на злом влиянии, которое всегда было связано с этим городом... ведьмами, - цитирует Gazzetta dello Sport Вигорито. - Да, это правда. Я суеверен. Одно можно сказать наверняка - мы останемся в серии А, потому что мы не сдадимся.
hant64
Чего только не выдумают, лишь бы хоть какие-то оправдания найти убогой игре. Вот если в следующем туре таких же лузеров, как сами, Сассуоло, не обыграете, то даже за две трети до окончания первенства можно смело сказать: - "Здравствуй опять, серия В". 12 поражений подряд, хорошая команда)))
18:17