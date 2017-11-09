Президент "Беневенто": "Наша команда последняя в таблице из-за ведьм"

Президент "Беневенто" Оресте Вигорито уверен, что его клуб сохранит прописку в серии А. По его словам, команда находится на последнем месте в таблице из-за ведьм (на логотипе клуба изображена ведьма. - Прим. "СЭ").

- Вина лежит на злом влиянии, которое всегда было связано с этим городом... ведьмами, - цитирует Gazzetta dello Sport Вигорито. - Да, это правда. Я суеверен. Одно можно сказать наверняка - мы останемся в серии А, потому что мы не сдадимся.