Президент "Беневенто": "Наш клуб не собирается возвращаться в серию В, хотим остаться в раю"

Президент "Беневенто" Оресте Вигорито заявил, что его клуб не будет отбывать номер в серии А в следующем сезоне. Клуб, основанный в 1929 году, вчера переиграл "Карпи" (1:0) и впервые в истории вышел в элитный дивизион страны.

- Мы выполнили обещание, данное двумя людьми, которые стали друзьями, - цитирует Football Italia Вигорито. - Наш тренер был замечательным. Наши игроки, конечно, не Игуаины и Дибалы, но у них большие сердца, поэтому они, может быть, даже лучше. Серия А? Не хотим возвращаться, мы предпочитаем оставаться в раю.