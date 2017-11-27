Президент "Беневенто": "Лучше отправить деньги в Африку, чем потратить их на ненужных игроков"

Президент "Беневенто" Оресте Вигорито заявил, что его клуб не будет делать приобретения без необходимости. Клуб идет на последнем месте в серии А, но не собирается тратиться на трансферном рынке.

- "Беневенто" никогда не обвинят в том, что клуб тратит деньги, но не не выигрывает, - цитирует Tuttomercatoweb Вигорито. - Нужно тратиться только, если у вас есть четкое видение того, кого стоит подписывать. В остальных случаях лучше отправить деньги в Африку. У нас нет спортивного директора, но у нас есть тренеры, консультанты, скауты, да и на рынке трудятся президенты, а не спортивные директора.