Президент "Беневенто": "Допинг попал в организм Лучони после применения мази для ран"

Президент "Беневенто" Оресте Вигорито выступил с защитой капитана команды Фабио Лучони, который сдал положительный допинг-тест. По его словам, допинг мог попасть в организм футболиста посредством мази для заживления ран.

– Все дело в мази для заживления ран, – сказал для Sky Sport Вигорито. – Здесь о допинге не может быть и речи. Он получил царапину на тренировке, и врач ему выписал мазь, которая продается в каждой аптеке. К допингу это не имеет никакого отношения.

Когда заводят разговор о допинге, надо учитывать, что спортсмен может его принять по ошибке. Лучони просто следовал рекомендациям врача.

Напомним, что 29-летний игрок сдал положительный допинг-тест на анаболический стероид после матча 3-го тура чемпионата Италии против "Торино" (0:1). Лучони временно отстранен, его дисквалификация может составить от одного до четырех лет.