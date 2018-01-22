Премьера сериала о "Ювентусе" состоится 16 февраля

Американская компания Netflix представит документальный сериал о "Ювентусе" 16 февраля, сообщает L’Équipe. По информации источника, в этот день для просмотра будут доступны три из четырех запланированных эпизодов ленты. Дата выхода четвертой серии не уточняется.

Авторы сериала обещают показать закулисную жизнь туринцев, а также сцены с участием главного тренера Массимилиано Аллегри и легенды клуба Алессандро Дель Пьеро.

Отметим, что другая американская компания Amazon занимается производством аналогичного сериала о "Манчестер Сити". Дата премьеры еще не уточнена.