Представители "Наполи" ведут переговоры с "Зарей" о трансфере голкипера Лунина

Вратарь "Зари" Андрей Лунин может перейти в "Наполи". Представители итальянского клуба прибыли в Украину на переговоры о трансфере.

По информации Footballhub, представители неаполитанцев сейчас ведут переговоры в Запорожье (в этом городе на данный момент базируется "Заря"). Ранее "Наполи" покинул вратарь Пепе Рейна, который подписал контракт с "Миланом".

Также интерес к игроку проявляют "Ювентус", "Реал", "Ливерпуль" и "Реал Сосьедад". В прошедшем сезоне 19-летний украинец провел 19 матчей в премьер-лиге, пропустил 25 мячей и шесть раз отыграл "на ноль".