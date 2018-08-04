Представители "Интера" хотят провести встречу с Модричем и Пересом

Представители "Интера" собираются провести встречу с полузащитником "Реала" Лукой Модричем и президентом мадридского клуба Флорентино Пересом, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Пол информации источника, сам игрок готов перейти в миланский клуб, поэтому итальянский клуб хочет убедить главу мадридцев.

Напомним, этим летом "Интер" уже подписал соотечественника Модрича защитника Шиме Врсалько. Также состав миланцев пополнили Раджа Наингголан, Стефан де Фрай, Лаутаро Мартинес и Квадво Асамоа​.

Балканский Кройфф. Лука Модрич один из героев ЧМ-2018