Правительство КНДР запретило Хан Кван Сону появляться на телевидении

Президент "Перуджи" Массимилиано Сантопадре рассказал о том, что правительство КНДР запретило нападающему Хан Кван Сону появляться на телевидении. Молодого футболиста пригласили на одну из телепередач, однако перед началом съемок ему позвонили из правительства Северной Кореи.



- Он получил звонок от человека, который занимает пост в министерстве КНДР, - цитирует AS Сантопадре. - Ему запретили показываться на телевидении. Переговоры с Северной Кореей невозможны, так как страна находится в полной изоляции. Ситуация очень сложная. Если Хан не будет выполнять распоряжения, то его могут репатриировать.