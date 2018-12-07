Пранделли возглавил "Дженоа"

"Дженоа" объявил о назначении Чезаре Пранделли на пост главного тренера команды. Срок соглашения не уточняется. 61-летний специалист доводил сборную Италии до финала Евро-2012.

Пранделли сменил Ивана Юрича, который был отправлен в отставку после поражения от "Энтеллы" в матче 1/16 финала Кубка Италии.

В турнирной таблице Серии А "Дженоа" с 15 набранными очками идет на 14-м месте.