Пранделли недоволен числом иностранцев в юношеских академиях Италии

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли считает, что проблемы национальной команды заключаются в засилии иностранцев, в том числе в юношеских академиях. Италия не попала на чемпионат мира в 2018 году, впервые за 60 лет.

- Я говорил это еще 8 лет назад. Я смотрел Суперкубок Италии, и на поле было только 2 итальянца из 22, - цитирует Football Italia Пранделли. - Очень мало. Проблема все та же: мало итальянцев играют, и мы не можем воспитывать новых качественных футболистов.

Мы перестали правильно работать с молодыми игроками, и это наша ошибка. Мы заполняем юношеские академии иностранцами... Таланту нужно помогать расти.