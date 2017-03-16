Пожизненная дисквалификация экс-генменеджера "Ювентуса" оставлена в силе

Государственный совет Италии отклонил последнюю апелляцию бывшего генерального директора "Ювентуса" Лучано Моджи, сообщает Football Italia. Функционер пытался обжаловать пожизненное отстранение от любой футбольной деятельности, наложенное на него Федерацией футбола Италии.

Напомним, что 79-летний Моджи был одним из главных фигурантов скандала с договорными матчами, получившего название "кальчополи". В 2011 году он был также приговорен к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения, правда, позднее срок был смягчен.

Его апелляции были отклонены системой спортивных судов, после чего Моджи и решил обратиться в Госсовет. Но тот постановил, что дело не находится в его юрисдикции, следовательно, отстранение осталось в силе.