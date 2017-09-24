После видеопросмотра арбитр отменил пенальти в матче "Сампдория" - "Милан"

В матче 6-го тура чемпионата Италии "Сампдория" – "Милан" главный судья Паоло Валери после видеопросмотра отменил пенальти в ворота "россонери". На 3-й минуте арбитр зафиксировал игру рукой в своей штрафной полузащитника миланцев Франка Кессье. Однако просмотрев эпизод в повторе Валери отменил решение и назначил угловой в пользу генуэзцев.

Напомним, что система видеопросмотров используется в чемпионате Италии с сезона-2017/2018.