Портрет Роналду из кубиков Рубика. Творение китайских болельщиков

В Китае сделали портрет нападающиго "Ювентуса" Криштиану Роналду из кубиков Рубика.
На видео в твиттере китайской газеты People's Daily авторы творения вставляют последний кубик и демонстрируют получившуюся картину. Сколько кубиков и времени на сборку было потрачено, не уточняется.
Ранее в СМИ сообщалось, что на одной из улиц Милана появилось граффити с изображением форварда.
Роналду перешел в "Юве" из "Реала" этим летом. В текущем сезоне на его счету 9 голов в 16 матчах во всех турнирах.
The portrait of Cristiano Ronaldo formed with magic cubes pic.twitter.com/yRT3tWNG8K– People's Daily,China (@PDChina) 27 ноября 2018 г.
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