Полузащитник "Зальцбурга" Бериша прибыл на медосмотр в "Лацио"

"Лацио" в официальном Твиттере сообщил, что полузащитник "Зальцбурга" Валон Бериша прибыл на медосмотр.

Ранее в СМИ сообщалось, что римский клуб заплатит за игрока 7,5 миллиона евро. В случае успешного прохождения медобследования он подпишет контракт.

25-летний игрок сборной Косова в прошлом сезоне провел 45 матчей за "Зальцбург" во всех турнирах и забил 13 мячей при 11 голевых передачах.