Полузащитник "Зальцбурга" Бериша прибыл на медосмотр в "Лацио"

"Лацио" в официальном Твиттере сообщил, что полузащитник "Зальцбурга" Валон Бериша прибыл на медосмотр.
Ранее в СМИ сообщалось, что римский клуб заплатит за игрока 7,5 миллиона евро. В случае успешного прохождения медобследования он подпишет контракт.
25-летний игрок сборной Косова в прошлом сезоне провел 45 матчей за "Зальцбург" во всех турнирах и забил 13 мячей при 11 голевых передачах.
👋🏻 Valon #Berisha è arrivato in @ClinicaPaideia! pic.twitter.com/0c1dur1vcz– S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 30 июня 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/