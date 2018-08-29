Полузащитник "Удинезе" Мандрагора дисквалифицирован на один матч за богохульство

Полузащитник "Удинезе" Роландо Мандрагора получил дисквалификацию на один матч. В матче второго тура чемпионата Италии с "Сампдорией" (1:0) он допустил богохульное высказывание.

Сообщается, что его слова содержали оскорбление Богородицы, а бога он сравнил с собакой. Судья не внес этот эпизод в рапорт, но после просмотра видео футбольные власти Италии приняли решение наказать игрока.

В итальянском футболе богохульство считается нарушением и может привести к санкциям. Футболист, таким образом, пропустит матч следующего тура с "Фиорентиной".