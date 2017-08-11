Полузащитник "Милана" пропустит месяц из-за травмы

Полузащитник "Милана" Лукас Билья пропустит начало сезона из-за травмы. Ожидается, что на восстановление у хавбека, в летнее трансферное окно перешедшего в стан "россонери" из "Лацио", уйдет около месяца.

- Сегодня Лукас Билья прошел медицинское обследование, которое выявило трамы мышц левого бедра, - говорится в сообщении на официальном сайте "Милана". - Срок восстановления будет оцениваться исходя из того, как будет проходить восстановление. Ожидается, что на это уйдет четыре недели.

Напомним, в ближайшее время "Милан" проведет два матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Шкендии" (17 августа - дома, 24 августа - на выезде). В чемпионате Италии команда Винченцо Монтеллы сыграет с "Кротоне" (20 августа - на выезде), "Кальяри" (27 августа - дома) и "Лацио" (10 сентября - на выезде).