00:25 | Футбол — Италия

Полузащитник "Бари" вколотил мяч в девятку с 35 метров. Видео

2

Полузащитник "Бари" Юре Балковец принес своей команде победу в матче серии В против "Виртуса" - 1:0. Словенец получил мяч в 35 метрах от ворот и отправил его мощным ударом в девятку.

"Бари" в этом сезоне претендует на повышение в классе. Команда занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от второго, которое позволяет получить прямую путевку в серию А, на 3 очка.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

murzikov

30, да и те с натягом) Но гол, конечно, хорош)

01:28

murzikov

Где вы там 35 метров-то увидели?! )) 30-то даже нет...)

01:26

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!