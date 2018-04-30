Полузащитник "Бари" вколотил мяч в девятку с 35 метров. Видео

Полузащитник "Бари" Юре Балковец принес своей команде победу в матче серии В против "Виртуса" - 1:0. Словенец получил мяч в 35 метрах от ворот и отправил его мощным ударом в девятку.
"Бари" в этом сезоне претендует на повышение в классе. Команда занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от второго, которое позволяет получить прямую путевку в серию А, на 3 очка.
29 апреля 2018 г.
murzikov
30, да и те с натягом) Но гол, конечно, хорош)
01:28
murzikov
Где вы там 35 метров-то увидели?! )) 30-то даже нет...)
01:26