Полузащитник "Бари" вколотил мяч в девятку с 35 метров. Видео

Полузащитник "Бари" Юре Балковец принес своей команде победу в матче серии В против "Виртуса" - 1:0. Словенец получил мяч в 35 метрах от ворот и отправил его мощным ударом в девятку.

"Бари" в этом сезоне претендует на повышение в классе. Команда занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от второго, которое позволяет получить прямую путевку в серию А, на 3 очка.