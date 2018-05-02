Полиция охраняет дом судьи Орсато, работавшего на матче "Интер" - "Ювентус"

Полиция ведет постоянное наблюдение за домом главного арбитра матча 35-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Ювентусом" (2:3) Даниэле Орсато, сообщает Football Italia. В адрес 42-летнего арбитра звучат угрозы со стороны болельщиков. По слова жены Орсато, публичная критика судьи перешла все границы, и теперь семья переживает за свою безопасность.



Напомним, что в игре "Интер" - "Ювентус" Орсато дважды прибегал к помощи системы видеопомощи арбитрам (ВАР). Сперва он удалил полузащитника миланской команды Матиаса Весино на 18-й минуте. В добавленное время первого тайма он отменил гол полузащитника "Юве" Блеза Матюиди после подсказки видеоассистента.