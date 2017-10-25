Полиция обнаружила фанатов "Лацио", которые расклеили антисемитские стикеры на стадионе

Правоохранительные органы Рима установили личности 13 фанатов "Лацио", которые стали виновниками антисемитского скандала в итальянском футболе, сообщают "РИА Новости". В полиции отметили, что двое из болельщиков являются несовершеннолетними.

Напомним, в начале месяца "Лацио" получил запрет на продажу билетов на фанатскую трибуну на игры чемпионата Италии против "Кальяри" (22 октября) и "Удинезе" (5 ноября) из-за расистских скандирований со стороны болельщиков римского клуба в игре с "Сассуоло" (6:1, 1 октября).

Фанатам "Лацио" удалось проникнуть на домашний стадион на игру с "Кальяри", расклеив на трибунах материалы антисемитского и гомофобного характера, адресованные принципиальному сопернику – "Роме". Среди прочего, на зрительских местах были оставлены снимки еврейской девочки Анны Франк, чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во времена Третьего рейха, стал мировым бестселлером. Причем на фото девочка была в форме "Ромы".