Полиция арестовала владельца "Фоджи" по обвинению в отмывании денег

Владелец "Фоджи" Феделе Саннелла был арестован 24 января, сообщает полицейское управление Милана. Руководителю клуба серии B вменяется отмывание суммы около 400 тысяч евро.

По мнению правоохранительных органов, Саннелла использовал средства, заработанные незаконным путем, на финансирование команды, а также выплату зарплаты тренерскому штабу, футболистам и сотрудникам клуба. Перед арестом президента "Фоджи" в офисе клуба прошли обыски.

Отметим, что по аналогичному обвинению в конце 2017 года был задержан вице-президент "Фоджи" Руджеро Массимо Курчи. Он обвинялся в отмывании около 2 миллионов евро.