Пол Баккальини: "Вернуть Дибалу в "Палермо"? Попробуем"

Новый президент "Палермо" Пол Баккальини заявил, что клуб может попробовать вернуть нападающего Пауло Дибалу. Также он отметил, что в будущем "орлы" могут пробиться в еврокубки.

- Вернуть Дибалу? Ну, мы можем попробовать! Летом мы начнем работу на трансферном рынке, но только после требуемых оценок, - цитирует Football Italia Баккальини. - У нас есть два плана: один для серии А, другой для серии В. Мы хотим создать отличную команду, которая сможет преуспеть в любой лиге, в которой будет играть. Почему вы исключаете еврокубки как вариант для будущего? Мы могли бы играть в Лиге Чемпионов на нашем стадионе!