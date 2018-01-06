Покер Иммобиле помог "Лацио" разгромить СПАЛ

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Лацио" на выезде разгромил СПАЛ со счетом 5:2. В составе "орлов" покер оформил нападающий Чиро Иммобиле, а также забил полузащитник Луис Альберто.

Таким образом, Иммобиле с 20-ю голами возглавил гонку снайперов серии А.

В паралелльных встречах "Беневенто" переиграл "Сампдорию" со счетом 3:2, "Милан" был сильнее "Кротоне" - 1:0, "Дженоа" обыграл "Сассуоло" - 1:0 и "Наполи" победил "Верону" - 2:0.

Чемпионат Италии

Серия А

20-й тур

"Дженоа" - "Сассуоло" - 1:0 (0:0)

Гол: Галабинов, 80 (1:0).

"Дженоа": Перин, Сполли, Россеттини, Зуканович, Бираски, Ригони, Бертолаччи, Брлек (Лазович, 76), Лаксальт, Пандев (Галабинов, 56), Лападула (Омеонга, 84).

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Гольданига, Лирола, Миссироли (Маццителли, 89), Данкан (Рагуза, 82), Маньянелли, Берарди, Политано, Фальчинелли (Матри, 65).

Предупреждения: Ригони, 29. Миссироли, 68. Зуканович, 70. Галабинов, 77.

Судья: Джакомелли.

06 января. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.

СПАЛ - "Лацио" - 2:5 (2:4)

Голы: Луис Альберто, 5 (0:1). Антенуччи, 8 - с пенальти (1:1). Иммобиле, 19 (1:2). Иммобиле, 26 (1:3). Антенуччи, 30 (2:3). Иммобиле, 41 (2:4). Иммобиле, 50 (2:5).

СПАЛ: Гомис, Фелипе, Саламон (Риццо, 46), Маттьелло (Бонаццоли, 85), Викари, Вивиани (Коста, 73), Скьяттарелла, Грасси, Лаццари, Антенуччи, Палоски.

"Лацио": Стракоша, Баста, Раду (Луис Фелипе, 58), де Фрай, Лукаку, Уоллас, Лукас (Лулич, 76), Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Фелипе Андерсон, 58), Иммобиле.

Предупреждения: Маттьелло, 40. Раду, 53. Милинкович-Савич, 54. Луис Фелипе, 71. Викари, 75.

Судья: Тальявенто.

06 января. Феррара. Стадион Stadio Paolo Mazza.

"Наполи" - "Верона" - 2:0 (0:0)

Голы: Кулибали, 65 (1:0). Кальехон, 78 (2:0).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль (Максимович, 85), Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Зелиньски, 77), Аллан, Жоржинью, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Рог, 87).

"Верона": Николас, Касерес, Эрто, Феррари, Караччоло, Бюхель, Ромулу, Бесса (Кальвано, 77), Верде (Феличоли, 82), Фарес, Кин (Паццини, 58).

Предупреждения: Бесса, 34. Ромулу, 47. Касерес, 67. Феррари, 83.

Судья: Абиссо.

06 января. Неаполь. Стадион San Paolo.

"Беневенто" - "Сампдория" - 3:2 (0:1)

Голы: Капрари, 45+1 (0:1). Кода, 69 (1:1). Кода, 84 (2:1). Бриньола, 90+1 (3:1). Ковнацки, 90+4 (3:2).

"Беневенто": Белец, Коста (Биллонг, 46), Лучони, Венути, Джимсити, Виола, Мемушай, Кода, Пушкаш (Д`Алессандро, 58), Ломбарди (Гьямфи, 81), Бриньола.

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Реджини, Сала, Феррари, Баррето, Рамирес, Прат (Линетти, 59), Торрейра (Верре, 76), Квальярелла, Капрари (Ковнацки, 68).

Предупреждения: Бриньола, 32. Баррето, 60.

Удаление: Сала (Сампдория), 82.

Судья: Манганьелло.

06 января. Беневенто. Стадион Stadio Ciro Vigorito.

"Милан" - "Кротоне" - 1:0 (0:0)

Гол: Бонуччи, 54 (1:0).

"Милан": Дж.Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Калабрия, Билья, Бонавентура, Хакан Чалханоглу, Кессье (Локателли, 84), Сусо, Кутроне (Калинич, 76).

"Кротоне": Кордац, Сампиризи, Айети, Чеккерини, Мартелла, Роден (Крочата, 64), Барберис (Крагль, 86), Мандрагора, Стоян, Тротта, Будимир (Сими, 76).

Предупреждения: Мандрагора, 20. Билья, 45. Мартелла, 90+3. Калинич, 90+4.

Судья: Мареска.

06 января. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.

Турнирная таблица чемпионата Италии