23:32 28 января | Футбол — Италия

"Поцелуй его с языком от меня!" Гаттузо - девушке Буффона

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Главный тренер "Милана", чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Дженнаро Гаттузо поздравил с 40-летием бывшего партнера по национальной команде, голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона. Наставник "россонери" во флеш-интервью попросил ведующую Иларию Д'Амико, подругу вратаря, передать имениннику французский поцелуй.

- Мне исполнилось 40 в прошлом месяце. Я понимаю, каково это, - сказал в эфире Sky Sport Italia Гаттузо. - Он отличный парень, я желаю ему всего самого лучшего. Илария, поцелуй его с языком от меня!

Буффонище! Большому вратарю и человеку – 40 лет // 
"В воротах был не вратарь, а танк". Российские футболисты о Буффоне

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Ретуза у нас тот ещё шалунишка.

23:46 28 января