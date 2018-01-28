"Поцелуй его с языком от меня!" Гаттузо - девушке Буффона

Главный тренер "Милана", чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Дженнаро Гаттузо поздравил с 40-летием бывшего партнера по национальной команде, голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона. Наставник "россонери" во флеш-интервью попросил ведующую Иларию Д'Амико, подругу вратаря, передать имениннику французский поцелуй.

- Мне исполнилось 40 в прошлом месяце. Я понимаю, каково это, - сказал в эфире Sky Sport Italia Гаттузо. - Он отличный парень, я желаю ему всего самого лучшего. Илария, поцелуй его с языком от меня!

Rino Gattuso e il compleanno di Buffon, ai microfoni di @SkySport 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/gCUwI1Bd4c – delinquentweet (@delinquentweet) 28 января 2018 г.

Буффонище! Большому вратарю и человеку – 40 лет //

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