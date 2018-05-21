Победа "Интера" над "Лацио" сделала "Барселону" богаче на 35 миллионов евро

Мяч, забитый полузащитником "Интера" Матиасом Весино в ворота "Лацио", не только стал победным для миланцев (3:2) и вывел подопечных Лучано Спаллетти в Лигу чемпионов, но и сделал "Барселону" богаче на 35 миллионов евро. Именно столько миланцы должны будут заплатить за арендованного у каталонцев бразильского полузащитника Рафинью по условиям соглашения между клубами.

Напомним, младший брат Тьяго Алькантары ("Бавария") перешел в "Интер" из "Барселоны" на правах аренды в минувшем январе с опцией выкупа за 35 миллионов евро, причем эта сумма становилась обязательной для итальянской стороны в случае попадания в ЛЧ на следующий сезон. За четыре прошедших месяца Рафинья принял участие в 17 играх в Серии А, забил два мяча и отдал пять результативных передач. (Егор БЫЧКОВ)