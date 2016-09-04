23:50 | ФУТБОЛ — Италия

"Пиза" одержала первую победу после возвращения Гаттузо

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В игре второго дивизиона Италии "Пиза" оказалась сильнее "Новары" – 1:0. Единственный мяч на 11-й минуте встречи забил 35-летний защитник Андреа Лисуццо.

Отметим, что этот матч стал первым для "Пизы" после возвращения на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо. Специалист покинул команду в конце июля, но уже в начале сентября вновь стал ее рулевым.

По итогам прошлого сезона Гаттузо удалось вывести своих подопечных во второй по силе дивизион Италии. В финале плей-офф серии C "Пиза", не игравшая в серии B с 2009 года, переиграла по сумме двух встреч "Фоджу".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Гаттузо, расскажи нам что-нибудь про пизу)

23:57

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