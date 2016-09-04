"Пиза" одержала первую победу после возвращения Гаттузо

В игре второго дивизиона Италии "Пиза" оказалась сильнее "Новары" – 1:0. Единственный мяч на 11-й минуте встречи забил 35-летний защитник Андреа Лисуццо.

Отметим, что этот матч стал первым для "Пизы" после возвращения на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо. Специалист покинул команду в конце июля, но уже в начале сентября вновь стал ее рулевым.

По итогам прошлого сезона Гаттузо удалось вывести своих подопечных во второй по силе дивизион Италии. В финале плей-офф серии C "Пиза", не игравшая в серии B с 2009 года, переиграла по сумме двух встреч "Фоджу".