Пирло не может определиться со своим будущим

Бывший полузащитник "Милана" и "Ювентуса" Андреа Пирло заявил, что на данный момент не определился с вариантами продолжения карьеры. Футболист отметил, что, несмотря на это, все равно отправится на тренерские курсы.

– До конца года я игрок "Нью-Йорк Сити", подготовлю детей к переезду, а затем уже вернусь в Италию, – цитирует Football Italia Пирло. – Там начнется мое новое приключение. Я еще не определился с будущим, стану ли тренером. Конечно, я пойду на тренерские курсы, и если появится искра, обязательно будут работать с клубами. Посмотрим, как все сложится. Но мне бы хотелось попробовать себя и в роли менеджера.