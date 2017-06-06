Пиоли возглавил "Фиорентину"

"Фиорентина" объявила о назначении Стефано Пиоли на пост главного тренера. Подробности соглашения с 51-летним итальянцем пока не разглашаются. Завтра состоится официальная презентация.
В прошедшем сезоне Пиоли тренировал "Интер", с которым финишировал на 7-м месте в чемпионате Италии. "Фиорентина" же под руководством Паулу Соузы стала 8-й.
PIOLI E’ IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA. BENTORNATO STEFANO!– ACF Fiorentina (@acffiorentina) 6 июня 2017 г.
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Саша ИЗ Симферополя
СЭ прежде чем выкладывать проверяйте текст. Пиоли Был уволен из Интера до окончания Чемпа.
15:03