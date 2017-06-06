Пиоли возглавил "Фиорентину"

"Фиорентина" объявила о назначении Стефано Пиоли на пост главного тренера. Подробности соглашения с 51-летним итальянцем пока не разглашаются. Завтра состоится официальная презентация.

В прошедшем сезоне Пиоли тренировал "Интер", с которым финишировал на 7-м месте в чемпионате Италии. "Фиорентина" же под руководством Паулу Соузы стала 8-й.