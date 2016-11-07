Пиоли станет тренером "Интера" на этой неделе

Экс-тренер "Лацио" Стефано Пиоли в течение нескольких дней возглавит "Интер", сообщает Calciomercato. Стороны провели встречу в Милане и договорились о контракте до завершения сезона-2017/18. Однако пока "Интер" не может объявить о назначении Пиоли.

Связано это с тем, что у специалиста есть контракт с римским клубом, который до сих пор не расторгнут. Представители "Лацио" утверждают, что не будут препятствовать подписанию соглашения между Пиоли и "Интером", но сторонам необходимо уладить некоторые детали. Пиоли возглавил "Лацио" в 2014 году, а в апреле 2016 года был уволен из клуба.