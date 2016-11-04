23:01 4 ноября | ФУТБОЛ — Италия

Пиоли и Марселино - основные претенденты на пост главного тренера "Интера"

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Бывший главный тренер "Лацио" Стефано Пиоли имеет хорошие шансы возглавить "Интер" после ухода с поста рулевого черно-синих голландского специалиста Франка де Бура, сообщает Premium Sport. Также в качестве кандидата на пост главного тренера миланской команды рассматривается экс-наставник "Вильярреала" Марселино Гарсия Тораль.

Сообщается, что оба тренера уже прибыли в Милан, где завтра проведут переговоры с руководством "Интера". По информации издания, спортивный директор команды Пьеро Аузилио и вице-президент клуба Хавьер Дзанетти высказываются в пользу Пиоли.

Ранее стало известно, что владельцы клуба также рассматривают вариант сотрудничества с бывшим тренером "Суонси" Франческо Гвидолином, однако контакта со специалистом пока не было.

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