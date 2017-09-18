Пьетро Пеллегри: "Мама думает, что я все еще хожу в школу"

Нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри после матча 4-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (2:3) отметил, что осуществил свою мечту. 16-летний форвард забил два мяча в этой встрече и стал самым молодым автором дубля в истории серии А.

- Это было моей мечтой с детских лет, - приводит Football Italia слова Пеллегри. - Невероятный вечер. Я еще не закончил школу, но у меня будет репетитор, который поможет в этом. Отец сегодня был счастлив, он следил за моей карьерой с самого начала и всегда водил на тренировки, даже в дождь и снег. Он сделал из меня футболиста, а мама до сих пор уверенна, что я все еще хожу в школу.