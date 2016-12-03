Петр Зелиньски: "Теперь "Наполи" хочет обыграть "Бенфику"

Полузащитник "Наполи" Петр Зелиньски рад своему первому голу за неаполитанцев. Польский хавбек помог своей команде разгромить "Интер" в матче 15-го тура чемпионата Италии (3:0).

- Рад, что наконец забил за "Наполи", - цитирует Mediaset Premium Зелиньски. - Мы начали очень мощно, и это то, о чем тренер просил нас. Тренер говорит, что я могу выступать лучше, и я ожидаю большего от себя, знаю, что могу улучшить статистику.

Думаю, что это был лучший матч "Наполи" в этом сезоне. Мы выиграли у очень хорошей команды. Сейчас мы отправимся в гости к "Бенфике" и хотим выиграть, чтобы мы могли обеспечить себе первое место в группе Лиги чемпионов.