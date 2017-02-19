"Пескара" разгромила "Дженоа", "Наполи" реабилитировался после поражения от "Реала"

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Пескара" дома разгромила "Дженоа" со счетом 5:0. Дублем в составе хозяев отметился Джанлука Капрари. В другой встрече "Наполи" победил "Кьево" – 3:1. Неаполитанцы реабилитировались перед своими болельщиками за поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "Реала" (1:3).

В других встречах "Сассуоло" победил "Удинезе" – 2:1, а "Сампдория" сыграла вничью с "Кальяри" – 1:1.

Чемпионат Италии

Серия A

25-й тур

"Пескара" – "Дженоа" – 5:0 (3:0)

Голы: Орбан, 5 – в свои ворота (1:0). Капрари, 19 (2:0). Бенали, 31 (3:0). Капрари, 81 (4:0). Черри, 87 (5:0).

"Пескара": Биссарри, Кода (Бово, 82), Стендардо, Бираги, Дзампано, Мемушай, Верре (Мунтари, 72), Бенали (Пепе, 75), Бруно, Капрари, Черри.

"Дженоа": Ламанна, Бурдиссо, Орбан, Иццо, Ригони, Лазович (Пинилья, 46), Хильемарк (Пандев, 30), Катальди, Лаксальт, Палладино, Симеоне (Эденилсон, 61).

Предупреждения: Ригони, 9. Бираги, 11. Капрари, 49.

Судья: Аббаттиста.

19 февраля. Пескара. Стадион "Адриатико".

"Кьево" – "Наполи" – 1:3 (0:2)

Голы: Инсинье, 31 (0:1). Хамшик, 38 (0:2). Зелиньски, 58 (0:3). Меджорини, 72 (1:3).

"Кьево": Соррентино, Гобби, Гамберини, Сполли, Каччаторе, Бирса, Иско, Хетемай, Радованович (Меджорини, 46), Кастро (де Гузман, 63), Инглезе (Гакпе, 71).

"Наполи": Пепе Рейна, Гулям, Максимович, Кулибали, Хюсай, Хамшик, Аллан (Зелиньски, 42), Жоржинью, Кальехон, Инсинье (Джаккерини, 79), Паволетти (Милик, 71).

Предупреждение: Каччаторе, 54.

Судья: Иррати.

19 февраля. Верона. Стадион "Маркантонио Бентегоди".

"Удинезе" – "Сассуоло" – 1:2 (1:0)

Голы: Фофана, 7 (1:0). Дефрель, 70 (1:1). Дефрель, 79 (1:2).

"Удинезе": Карнезис, Фелипе, Данилу Ларанжейра, Самир, Халльфредссон (Кумс, 81), Агьеманг-Баду (Матос, 84), де Пауль, Видмер, Фофана, Теро, Сапата (Перица, 60).

"Сассуоло": Консильи, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Делль`Орко, Аквилани, Данкан (Дефрель, 66), Пеллегрини, Матри (Миссироли, 83), Берарди (Риччи, 89), Политано.

Предупреждения: Аквилани, 20. Халльфредссон, 30. Пелузо, 49. Данилу Ларанжейра, 67. де Пауль, 90+2.

Судья: Тальявенто.

19 февраля. Удине. Стадион "Дачиа Арена".

"Сампдория" – "Кальяри" – 1:1 (1:1)

Голы: Исла, 6 (0:1). Квальярелла, 22 (1:1).

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Павлович, Берешински, Шкриньяр, Баррето, Прат (Линетти, 55), Фернандеш (Джуричич, 46), Торрейра, Квальярелла, Муриэль (Шик, 81).

"Кальяри": Габриэл, Бруну Алвеш, Мурру, Пизакане, Дессена, Исла, Падоин (Ибарбо, 82), Ионицэ, Тахцидис (Ди Дженнаро, 66), Жоау Педру, Сау (Боррьелло, 85).

Предупреждения: Мурру, 25. Фернандеш, 33. Жоау Педру, 44. Торрейра, 59. Тахцидис, 62. Габриэл, 78. Вивиано, 80. Ионицэ, 85. Квальярелла, 87. Боррьелло, 88.

Судья: Масса.

19 февраля. Генуя. Стадион "Луиджи Феррарис".