17:39 | ФУТБОЛ — Италия

"Пескара" расторгнет контракт с Аквилани

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Руководство "Пескары" провело беседу с нападающим Альберто Аквилани, по итогам которой было принято решение о будущем форварда в команде, сообщает официальный сайт клуба. "Дельфины" расторгнут контракт с 32-летним футболистом.

Ранее отмечалось, что в Аквилани заинтересован "Сассуоло", который постарается пригласить игрока в ближайшее время. За свою карьеру итальянец выступал за "Рому", "Ливерпуль", "Ювентус", "Милан", "Фиорентину" и лиссабонский "Спортинг". В текущем сезоне он провел 9 матчей в серии А и забил один гол.

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