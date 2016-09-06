17:15 | ФУТБОЛ — Италия

"Пескара" опровергла информацию о переговорах с Роналдинью, но подтвердила интерес к Балотелли

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Президент "Пескары" Даниэле Себастьяни сообщил, что клуб никогда не пытался подписать контракт с экс-полузащитником "Барселоны" Роналдинью. Тем не менее, Себастьяни сообщил об интересе к бывшему нападающему "Ливерпуля" Марио Балотелли, который сегодня защищает цвета "Ниццы".

– Слухи о Роналдинью не имеют под собой никаких оснований, – сказал для SportMediaset Себастьяни. – Могу лишь подтвердить, что мы были заинтересованы в Марио Балотелли. Также рассматривались кандидатуры Даниэля Освальдо и Марко Боррьелло.

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