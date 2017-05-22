"Пескара" обыграла "Палермо", одержав победу впервые с февраля

В матче 37-го тура чемпионата Италии "Пескара" одержала победу над "Палермо" - 2:0. На 15-й минуте счет открыл нападающий Роберт Мурич. Удвоил преимущество "дельфинов" полузащитник Александру Митрицэ. Отметим, что данная победа для бело-голубых первой с 19 февраля.

Чемпионат Италии

Серия А

37-й тур

"Пескара" - "Палермо" - 2:0 (1:0)

Голы: Мурич, 15 (1:0). Митрицэ, 87 (2:0).

"Пескара": Фьорилло, Бово, Бираги (Кампаньяро, 86), Форнасьер, Дзампано, Мемушай, Бругман, Верре, Капрари, Черри (Джилардино, 76), Мурич (Митрицэ, 46).

"Палермо": Фулиньяти, Рисполи (Трайковски, 75), Гонсалес, Ционек, Алеесами, Гольданига, Яяло, Чочев, Бруну Энрике (Ло Фасо, 64), Диаманти (Шаллаи, 81), Несторовски.

Предупреждения: Бираги, 43. Бругман, 60.

Судья: Пайретто.

22 мая. Пескара. Стадион Adriatico.