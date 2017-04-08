"Пескара" обменялась голами с "Эмполи"

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Эмполи" на своем поле сыграл вничью с "Пескарой" – 1:1. На мяч Омара Эль-Каддури гости ответили голом Джанлуки Капрари. Команда Зденека Земана не смогла покинуть последнее место турнирной таблицы. "Эмполи" идет на 17-й строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
"Эмполи" – "Пескара" – 1:1 (1:1)
Голы: Эль-Каддури, 9 (1:0). Капрари, 31 (1:1).
"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Барба, Лаурини, Весели, Эль-Каддури, Бюхель (Диуссе, 71), Кроче, Крунич, Марилунго (Пуччарелли, 62), Тиам (Мчедлидзе, 84).
"Пескара": Фьорилло, Бово, Кампаньяро, Бираги, Дзампано, Мунтари (Бруно, 62), Мемушай, Бенали, Кулибали (Верре, 68), Баэбек (Бругман, 37), Капрари.
Предупреждения: Кампаньяро, 7. Бово, 10. Крунич, 26. Бюхель, 38. Мунтари, 54.
Судья: Тальявенто.
8 апреля. Эмполи. Стадион "Карло Кастеллани".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/