"Пескара" обменялась голами с "Эмполи"

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Эмполи" на своем поле сыграл вничью с "Пескарой" – 1:1. На мяч Омара Эль-Каддури гости ответили голом Джанлуки Капрари. Команда Зденека Земана не смогла покинуть последнее место турнирной таблицы. "Эмполи" идет на 17-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

"Эмполи" – "Пескара" – 1:1 (1:1)

Голы: Эль-Каддури, 9 (1:0). Капрари, 31 (1:1).

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Барба, Лаурини, Весели, Эль-Каддури, Бюхель (Диуссе, 71), Кроче, Крунич, Марилунго (Пуччарелли, 62), Тиам (Мчедлидзе, 84).

"Пескара": Фьорилло, Бово, Кампаньяро, Бираги, Дзампано, Мунтари (Бруно, 62), Мемушай, Бенали, Кулибали (Верре, 68), Баэбек (Бругман, 37), Капрари.

Предупреждения: Кампаньяро, 7. Бово, 10. Крунич, 26. Бюхель, 38. Мунтари, 54.

Судья: Тальявенто.

8 апреля. Эмполи. Стадион "Карло Кастеллани".