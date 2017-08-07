"Пескара" и "Триестина" забили 8 голов на двоих в матче Кубка Италии

"Пескара" вышла в третий раунд Кубка Италии-2017/18. В матче 2-го раунда клуб в дополнительное время одолел "Триестину". Из других результатов примечательны крупные победы "Карпи" над "Ливорно" (4:0) и "Палермо" над "Виртус Франкавиллой" (5:0), а также вылет "Пармы" от "Бари" (1:2).

В третьем раунде в борьбу вступают команды серии A, кроме первой восьмерки.

Кубок Италии

2-й раунд

"Венеция" - "Порденоне" - 1:2 (0:1)

"Новара" - "Пьяченца" - 1:2 (0:1)

"Читтаделла" - "Альбинолеффе" - 2:1 (1:0)

"Пескара" - "Триестина" - 5:3 д.в. (2:2, 1:1, 2:0)

"Карпи" - "Ливорно" - 4:0 (3:0)

"Салернитана" - "Алессандрия" - 2:1 (1:1)

"Виртус Энтелла" - "Кремонезе" - 0:1 (0:1)

"Пиза" - "Фрозиноне" - 0:1 (0:1)

"Авеллино" - "Матера" - 1:0 (1:0)

"Брешиа" - "Падова" - 1:0 (1:0)

"Виченца" - "Фоджа" - 1:3 (0:1)

"Палермо" - "Виртус Франкавилла" - 5:0 (2:0)

"Перуджа" - "Губбио" - 2:1 (0:0)

"Тернана" - "Трапани" - 0:1 (0:0)

"Чезена" - "Самбенедеттезе" - 2:1 (1:0)

"Бари" - "Парма" - 2:1 (1:1)