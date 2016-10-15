"Пескара" и "Сампдория" поделили очки

"Пескара" сыграла вничью с "Сампдорией" в матче 8-го тура чемпионата Италии (1:1). Стоит отметить, что оба гола в матче забил защитник хозяев Уго Кампаньяро, который сначала поразил ворота своей команды, а затем забил сопернику.

Чемпионат Италии

Серия А

8-й тур

"Пескара" - "Сампдория" - 1:1 (1:1)

Голы: Кампаньяро, 12 - в свои ворота (0:1). Кампаньяро, 23 (1:1).

Нереализованный пенальти: Капрари (П), 50 (вратарь)

Предупреждение: Кода, 29.

Удаление: Кода (Пескара), 45.

Судья: Чели.

15 октября. Пескара. Стадион "Адриатико".