21:10 | ФУТБОЛ — Италия

"Пескара" и "Сампдория" поделили очки

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"Пескара" сыграла вничью с "Сампдорией" в матче 8-го тура чемпионата Италии (1:1). Стоит отметить, что оба гола в матче забил защитник хозяев Уго Кампаньяро, который сначала поразил ворота своей команды, а затем забил сопернику.

Чемпионат Италии

Серия А

8-й тур 

"Пескара" - "Сампдория" - 1:1 (1:1)

Голы: Кампаньяро, 12 - в свои ворота (0:1). Кампаньяро, 23 (1:1). 

Нереализованный пенальти: Капрари (П), 50 (вратарь)

Предупреждение: Кода, 29. 

Удаление: Кода (Пескара), 45. 

Судья: Чели.

15 октября. Пескара. Стадион "Адриатико".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/

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