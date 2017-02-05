"Пескара" и "Лацио" забили 8 голов на двоих, Пароло оформил покер

"Пескара" на своем поле проиграла "Лацио" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Гости отправили шесть мячей в ворота хозяев, которые отметились только двумя голами. Покер на свой счет записал 32-летний итальянец Марко Пароло.

Встреча "Кьево" - "Удинезе" завершилась нулевой ничьей, несмотря на то что хозяева в конце встречи остались в меньшинстве.

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

"Пескара" - "Лацио" - 2:6 (2:2)

Голы: Пароло, 10 (0:1). Пароло, 14 (0:2). Бенали, 29 (1:2). Бругман, 41 (2:2). Пароло, 49 (2:3). Кейта, 57 (2:4). Иммобиле, 69 (2:5). Пароло, 77 (2:6).

Нереализованный пенальти: Капрари (П), 36 (вратарь)

"Пескара": Биссарри, Стендардо, Бираги (Крешенци, 74), Дьембер, Дзампано, Мунтари (Митрицэ, 58), Бругман (Черри, 70), Верре, Кастанос, Бенали, Капрари.

"Лацио": Маркетти, Баста, де Фрай, Лукаку, Худт, Билья (Мурджа, 78), Пароло, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Иммобиле (Тункара, 86), Кейта (Лулич, 65).

Предупреждение: Билья, 76.

Судья: Джакомелли.

5 февраля. Пескара. Стадион "Адриатико".

"Кьево" - "Удинезе" - 0:0

"Кьево": Соррентино, Цесар, Гобби, Гамберини, Фрэ, Бирса, Хетемай, Радованович, Ригони (Иско, 64), Пеллиссьер (Инглезе, 63), Меджорини (Сполли, 83).

"Удинезе": Карнезис, Фелипе, Данилу Ларанжейра, Самир, Халльфредссон, де Пауль (Матос, 79), Видмер, Янкто (Кумс, 89), Фофана (Аднан, 73), Теро, Сапата.

Предупреждения: Меджорини, 29. де Пауль, 42. Цесар, 65. Радованович, 70.

Удаление: Цесар (К), 81.

Судья: Аурелиано.

05 февраля. Верона. Стадион "Маркантонио Бентегоди".