Перотти схватил Эль-Шаарави за пятую точку при праздновании гола. Видео

Итальянские СМИ обсуждают момент празднования "Ромой" гола в ворота "Челси" во вчерашнем матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0). Полузащитник римлян Диего Перотти ущипнул за пятую точку своего одноклубника Стефана Эль-Шаарави. 25-летний итальянец в ответ широко улыбнулся, что получило большой резонанс в социальных сетях и прессе.

Is Perotti the first footballer in modern times to come out as gay after this goal celebration?? pic.twitter.com/lg8XAGCkHv – J 🚫R D A N✌🏻️ (@MrJLeach) 1 ноября 2017 г.