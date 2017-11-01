11:26 | Футбол — Италия

Перотти схватил Эль-Шаарави за пятую точку при праздновании гола. Видео

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Итальянские СМИ обсуждают момент празднования "Ромой" гола в ворота "Челси" во вчерашнем матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0). Полузащитник римлян Диего Перотти ущипнул за пятую точку своего одноклубника Стефана Эль-Шаарави. 25-летний итальянец в ответ широко улыбнулся, что получило большой резонанс в социальных сетях и прессе.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Хидетоши Наката

НИ фигасе "ущипнул" )

12:17

Logva

ГЕЙРОПА,а вы че думаете туда хохлы стремятся,чтоб Ярмоленко также Коноплянку поздравлял с голом!и это считалось бы нормой!!!

12:12

WayWayWay

Да он и к Джеко неестественно пристроился

12:08

WayWayWay

опа, жопа

12:01

Tupac Shakur

Это европа, детка

11:59

Termin79

Палец хотел сунуть в естественное отверстие?

11:56

biggp1

схватил?!! да он внутрь к нему залез

11:48