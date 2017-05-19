Пьеро Аузилио: "Владельцы "Интера" спокойно могли бы купить Криштиану Роналду"

Директор "Интера" Пьеро Аузилио отметил, что китайские инвесторы, купившие клуб, намерены сделать серьезные вложения в команду. Он подчеркнул, что определенным ограничением служит финансовый fair play.

– Новые китайские владельцы могут спокойно покупать самых известных игроков в мире, таких как Криштиану Роналду, – цитирует Daily Mail Аузилио. – Но мы не можем этого сделать из-за финансового fair play, который учитывает развитие клуба. Этот путь требует времени и идей. Мы должны совершать минимум ошибок.

Каждый день я читаю слухи об игроках, которых мы должны купить. Но нужно уважать границы зарплаты. Наш доход составляет 200 – 230 миллионов евро, тогда как регулярно участвующий в Лиге чемпионов "Ювентус" получает 400 миллионов. Мы пытались в свое время купить Дибалу, но разница в предложениях с "Ювентусом" была 20 миллионов, и он выбрал Турин. Мы не можем себе позволить потратить на рынке сразу 200 или 300 миллионов евро.