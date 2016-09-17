Пьеро Аусилио: "Отставка де Бура? Это нонсенс"

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аусилио опроверг слухи о том, что главный тренер команды Франк де Бур может покинуть свой пост. Ранее появилась информация, что де Бура может сменить Фабио Капелло.

– Место де Бура под вопросом? Я бы ответил на это крепкими словами, но не при всех, – цитирует Football Italia Аусилио. – Могу сказать, что это нонсенс. Нам нужно меньше говорить и больше работать. Де Бур имел не так много времени, чтобы поработать с командой. Непросто построить что-то серьезное, не имея времени. Нужно терпение.