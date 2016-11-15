Пьеро Аусилио: "Назначение Пиоли главным тренером "Интера" - лучший из возможных вариантов"

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аусилио считает, что решение назначить Стефано Пиоли главным тренером черно-синих в настоящий момент является наилучшим из возможных вариантов. По его словам, сделанный руководством клуба выбор является гарантией настоящего и будущего.

– Назначение Стефано Пиоли было абсолютно осознанным и сознательным решением, – приводит Football Italia слова Аусилио. – Этот выбор – гарантия настоящего и будущего. Итальянский специалист стремится стабилизировать игру сборной и вывести игроков на новый уровень. Считаю, что это лучший вариант для "Интера" в данный момент.

В начале сезона мы заявляли о том, что стремимся как можно скорее вернуться в Лигу чемпионов. Мы не отказываемся от своих слов и сейчас, поэтому постараемся сделать все, что только возможно, для попадания в главный клубный турнир Европы.