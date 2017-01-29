Пьеро Аусилио: "Интер" не уступает ни одной из команд чемпионата Италии"

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аусилио считает, что черно-синие на данный момент по игре не уступают ни одной из команд чемпионата Италии. По его словам, главный тренер "Интера" Стефано Пиоли уделяет огромное внимание каждой мелочи, проявляя качества очень ответственного специалиста.

– "Интер" не уступает ни одной из тех команд, которые опережают нас в турнирной таблице чемпионата Италии, – привдит Mediaset Premium слова Аусилио. – Мы начали с отставанием от графика, но когда строишь что-то значительное, основательное, необходимо обращать внимание на каждую мелочь. Время покажет, находимся ли мы на верном пути, или выбранный нами курс стоит подкорректировать.

Я был приятно поражен, увидев, насколько тщательное внимание Пиоли уделяет работе с деталями. От его взора не ускользает никакая мелочь. Я вижу в итальянском специалисте истинные качества великого тренера.

Напомним, что "Интер" в домашнем матче 22-го тура серии А разгромил "Пескару" (3:0). Эта победа стала для черно-синих седьмой подряд в чемпионате Италии и девятой во всех турнирах.