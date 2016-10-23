Пьеро Аусилио: "Де Бур заслуживает большего уважения со стороны прессы"

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аусилио высказал мнение, что главный тренер команды Франк де Бур заслуживает большего уважения со стороны прессы. По его словам, в Италии голландский специалист был встречен не очень гостеприимно.

– Де Бур должен сосредоточиться на победе в каждом конкретном матче, – приводит Football Italia слова Аусилио. – Долгосрочные планы в данной ситуации – не самый правильный ориентир. В настоящее время все наши мысли связаны с игрой 9-го тура против "Аталанты". Затем будем стараться обыграть дома "Торино".

Считаю, что Италия не очень гостеприимно приняла де Бура. Он старается, дает интервью на итальянском языке. Думаю, он заслуживает большего уважения со стороны прессы. У тренера есть кредит доверия со стороны руководства клуба. Главное сейчас – побеждать в каждом матче. Тогда у представителей СМИ не будет поводов для разговоров о возможной отставке.

Мы находимся с главным тренером в постоянном контакте. Команда делает все возможное для достижения результата. У "Интера" есть все, чтобы прогрессировать от игры к игре. Уверен, что результаты придут в ближайшее время.